Suspeito de ter estuprado agente de combate a dengue é preso em CM

Foi preso na manhã desta quinta-feira, pela Polícia Civil, em Campo Mourão, um rapaz foragido da justiça pelo crime de estupro. Ele é suspeito de ter estuprado uma agente de endemias do município, após a mulher chegar na casa dele para fazer o trabalho de vistoria no quintal.

Segundo a Polícia Civil, contra ele havia dois mandados de prisão em aberto. O rapaz foi localizado em uma residência, no jardim Nossa Senhora Aparecida e encaminhado até a sede da 16ª Subdivisão Policial.

O ESTUPRO

A Agente de Combate a Endemias (ACE) foi estuprada quando vistoriava a casa do agressor. A vítima contou à polícia que o crime aconteceu depois que ela já havia vistoriado o quintal do imóvel para identificar possíveis focos do mosquito da dengue.

Ao entrar na casa para assinar a ficha de vistoria, ela foi dominada e violentada pelo morador. O crime ocorreu em novembro de 2018.