Sócio do Shopping Queen Anne é sequestrado e assassinado

O promotor Vicente Rodríguez confirmou a descoberta do cadáver do empresário Cristóbal Rojas Vallejos, conhecido como “Nene”, desaparecido ontem (15) em Salto Del Guairá: ele era um dos socios proprietários do Shopping Queen Anne.

Ate agora foi apurado que o empresário foi sequestrado por duas pessoas quando foi visitar o túmulo de seu filho no cemitério de Salto.

O promotor Vicente Rodríguez adiantou que ‘Nene” teria sido torturado antes de ser baleado.

Na manha de hoje (16), policiais encontraram o veículo do empresário e minutos depois receberam informações sobre a descoberta do corpo, no quilômetro 2 da Rota PY03.

O agente do Ministério Público frisou que ontem à tarde o comerciante teria ido visitar os restos mortais de seu filho no cemitério de Salto del Guairá, de onde – segundo uma testemunha – foi levado a força por dois homens em seu próprio veículo.

A denúncia do desaparecimento foi feita na madrugada de hoje pela esposa e a partir de então, as investigações começaram e os pertences pessoais do homem foram encontrados no túmulo de seu filho.

Em relação à localização exata do corpo, o Promotor disse que eram 7 ou 8 quilômetros do rio Paraná, em uma área arborizada.

A autoridade Paraguai já confirmou que o empresário foi levado à força quando se preparava para deixar o cemitério.

Cristóbal Rojas Vallejos, o “Nene” era um dos sócios proprietários do Shopping Queen Anne, em Salto del Guairá, no Paraguai.

Membros do Departamento de Investigações já iniciaram as investigações, utilizando câmeras do circuito fechado do município, para tentar identificar e prender os executadores.

RádioDifusora/ABC