Rotam prende traficante e recupera produtos de furtos avaliados em R$ 6 mil

Após receber diversas denúncias sobre um rapaz que estaria sempre chegando com objetos suspeitos em sua casa, a equipe da Rotam fez a prisão do acusado na noite deste sábado e recuperou diversos produtos furtados.

Na casa dele, além certa quantia de drogas e uma balança de precisão, os policiais apreenderam três bicicletas, uma delas avaliada em R$ 2,5 mil. Também havia no local um motor de betoneira, além de outros objetos, que somados, custam em torno de R$ 6 mil.

“O rapaz é traficante e usuário de drogas. Na verdade ele trabalha para um traficante, mas não quis revelar quem era, porém, já temos a identidade dessa pessoa, que será detida em breve”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Segundo o policial, a dona da bicicleta que custa R$ 2,5 mil, foi até a delegacia com a nota fiscal e chegou a chorar, enquanto agradecia os policiais pela recuperação do seu bem.

“São objetos caros, que as pessoas parcelam em várias vezes para pagar e que na boca de fumo são vendidos por R$ 25,00 ou R$ 50,00, como foi o caso dessas bicicletas recuperadas”, declarou o subtenente.

Ele pede para que as pessoas façam denúncias ao perceberem alguma movimentação suspeita em seus bairros. Da mesma forma, J. Silva orienta para que as pessoas registrem queixa de furtos e roubos para que possam reaver seus bens, após as apreensões.

“Se a pessoa não registra queixa, o objeto nem pode ser levado para a delegacia, por isso a importância de registrar a queixa. Nesse endereço já haviam retirado algumas janelas furtadas de obras de construção. Certamente tem traficante construindo casas em Campo Mourão com os materiais que furtam das obras”, orienta o subtenente.