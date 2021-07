Rotam prende rapaz com drogas em C. Mourão

Ao fazer buscas no jardim Santa Nilce 2, em Campo Mourão, na tentativa de cumprir um mandado de prisão, a equipe da Rotam deteve um homem de 30 anos e apreendeu na casa dele, um tablete de maconha, pesando 658 gramas.

A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado, na rua Tulipas. Além da droga, os policiais apreenderam certa quantia em dinheiro e celular. “Recebemos a informação de que uma pessoa com mandado de prisão em aberto estava nesse endereço e a equipe foi ao local”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Ao se aproximarem do local, os policiais perceberam que havia duas pessoas conversando, mas apenas um deles foi possível ser visualizado. O outro, ao perceber a presença da viatura, acabou fugindo e pulando muros de residências vizinhas.

“O rapaz que permaneceu no local foi abordado e disse que era morador da residência. Contou que chegou há pouco tempo de Cianorte e admitiu ser usuário de drogas. Ele contou que o tablete de maconha pertencia ao rapaz que fugiu do local e afirmou que ficaria apenas com um pedaço da droga”, relatou J.Silva.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia, juntamente com a droga, um celular e o dinheiro apreendido. “Ele disse ser apenas usuário de drogas, mas quem vai apurar se o mesmo pratica o tráfico será o delegado responsável pelo caso”, completou o subtenente.