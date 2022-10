Rotam prende dois homens com telhas furtadas de obra

Dois homens de 40 e 50 anos foram presos pela Polícia Militar, no início da madrugada desta sexta-feira (28), após terem sido flagrados pela equipe ROTAM com objetos futados de uma obra na Vila Carolo. Os policiais estavam em patrulhamento pelo jardim Pio XII quando avistaram um Corcel II transitando com os faróis apagados.

Com a aproximação, os policiais também perceberam que sobre o teto havia diversas telhas de fibrocimento, o que chamou a atenção dos policiais devido ao horário. Foi realizada a abordagem e verificado que o condutor conta com diversas passagens pela polícia.

Já o passageiro passou dados que não foram inicialmente encontrados no sistema de consultas da PM. Os policiais desconfiaram da atitude dele e insistiram na busca pela verdadeira identidade do abordado. Logo depois a equipe conseguiu identificá-lo e encontrou um mandado de prisão expedido pela Justiça de Xambrê, pelo crime de roubo.

A dupla confirmou que as telhas haviam sido furtadas momentos antes, em uma obra localizada na Vila Carolo. Os policiais conseguiram contato com a responsável pela residência, que confirmou o furto. Diante dos fatos, os dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia.