Rotam faz prisões e apreende mais drogas em boca de fumo

O tráfico de drogas continua em alta em alguns bairros de Campo Mourão, em pleno período de isolamento social pelo coronavírus. A equipe da Rotam, no entanto, também não para e o resultado tem sido grandes apreensões de drogas em vários pontos de tráfico, com prisões de traficantes.

Nesta terça-feira, com apoio do Canil (operação com cães), os policiais da Rotam foram até a rua Nelson Bitencourt do Prado, no Lar Paraná, onde “estouraram” mais uma boca de fumo.

Na operação foram presos três traficantes, além de outros dois homens usuários de drogas, também encaminhados para a delegacia. A equipe da Rotam apreendeu no local 87 pedras de crack, sete buchas de maconha, quatro cigarros de maconha, um celular e R$ 65,00 em dinheiro.

Um dos traficantes, de 24 anos, estava com mandado de prisão em aberto. “Havia vários usuários no local e um dos traficantes tentou dispensar um tubo, o qual foi apreendido com 87 pedras de crack. Em seguida constatamos que ele tinha mandado de prisão em aberto. Foi mais um apreensão de drogas em um lugar com aspecto de abandono, com muita sujeira, o que foi fundamental a presença do cão farejador para que pudéssemos apreender a droga”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.