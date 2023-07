Rotam cumpre mais um mandado de prisão em CM

A equipe Rotam do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão cumpriu mais um mandado de prisão no final da tarde desta terça-feira, 4. Durante patrulhamento pela área central, a equipe avistou um cidadão saindo de um bar localizado na rua Santa Cruz.

Os policiais fizeram a abordagem, mas nada de ilícito foi localizado com ele. No entanto, após checar o seu nome via Secretaria de Segurança Pública Intranet, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele. A equipe encaminhou o individuo para a 16ª Subdivisão Policial.