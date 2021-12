Rotam apreende veículo carregado com drogas em Mariluz

Um veículo Fusion carregado com 296 km de maconha foi apreendido na tarde dessa terça-feira, 30, na rodovia PR-486, em Mariluz. A apreensão foi feita pela equipe da Rotam, próximo ao trevo de entrada da cidade.

Os policiais avistaram o veículo Fusion aparentando estar carregando uma carga pesada e a suspeita se confirmou quando o condutor acelerou o veículo ao avistar a viatura da Polícia Militar.

A equipe fez o acompanhamento tático e após alguns quilômetros de perseguição, o condutor jogou o carro em uma mata, fugindo a pé em meio a uma vegetação. Uma mulher de 25 anos, que era passageira do veículo, permaneceu no local e foi detida.

Na vistoria ao veículo, os policiais encontraram a grande quantidade de drogas escondida no porta-malas. Todo o produto entorpecente foi encaminhado junto com o carro e a mulher para a Delegacia de Polícia de Cruzeiro do Oeste. A maconha apreendida tinha a marca “Ouro Verde” e o símbolo do “Tio Patinhas”.

Informações e foto: Goionews