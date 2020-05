Rotam acaba com mais uma boca de fumo em CM

A equipe da Rotam “estourou” mais uma boca de fumo em Campo Mourão, deteve um usuário de drogas e duas mulheres, sendo mãe e filha. No local, os policiais apreenderam crack e cocaína.

A ocorrência foi registrada na rua Sussuarana, no Jardim Aeroporto, por volta das 19h15 desta sexta-feira (15). A Rotam utilizou os cães farejadores para auxiliar na ocorrência.

“O usuário de drogas foi detido antes de receber o entorpecente. Quando a equipe chegou no local, o responsável pela boca de fumo fugiu, pulando por cercas de quintais vizinhos. Uma mulher e a filha também foram encaminhadas para a delegacia”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Segundo J.Silva, a mulher ainda usava um filho menor de idade para fazer a entrega de drogas. Várias crianças foram encontradas na residência. O rapaz usuário de drogas, segundo o policial, trabalha o dia todo, fazendo serviços de jardinagens e coletando recicláveis, porém, tudo o que ganha deixa na boca de fumo.

“Para se ter uma ideia, esse rapaz já teve dois irmãos assassinados por conta das drogas. E o que é pior, o homem que matou seus irmãos é o que comanda o tráfico no local”, relatou o subtenente.

No interior da casa, os policiais apreenderam 29 gramas de crack, 3 gramas de cocaína e R$ 211,00. A droga, as duas mulheres e o rapaz encontrado no local foram encaminhados para a delegacia.