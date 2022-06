Rocam prende rapaz com mandado de prisão em aberto

A equipe Rocam do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, prendeu nessa quarta-feira, um rapaz com mandado de prisão em aberto pela comarca de Cruzeiro do Oeste.

A abordagem ocorreu durante motopatrulhamento no jardim Alvorada. Ao avistar o homem em atitude suspeita, nas imediações de residências locais, onde é recorrente a prática de furtos e tráfico de drogas, os policiais fizeram a abordagem.

Na busca pessoal, nenhum ilícito foi localizado, mas em consulta junto ao Sistema Sesp/Intranet verificou-se a existência de um mandado de prisão em aberto, por furto, expedido pela comarca de Cruzeiro do Oeste. Com isso os policiais deram voz de prisão e o encaminharam para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.