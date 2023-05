Região registra mais dois assassinatos no fim de semana

Mais dois homicídios ocorreram na região a Comcam nesse fim de semana. Os crimes foram registrados entre sexta-feira e sábado, nas cidades de Ubiratã e Moreira Sales, respectivamente.

Em Ubiratã, a vítima foi Maicon Leandro, de 28 anos, morto com vários tiros de pistola. O atirador teria sido visto em um veículo não identificado a marca, fazendo vários disparos em uma rua da cidade.

No local onde o rapaz foi encontrado ferido, os policiais localizaram um total de 27 estojos de 9mm deflagrados. Socorrido ainda com vida, ele foi levado ao hospital da cidade e transferido em seguida para a Santa Casa de Campo Mourão, mas devido a gravidade dos ferimentos, ele acabou morrendo.

O crime contra Leandro ocorreu na noite de sexta-feira. Já no segundo homicídio, em Moreira Sales, a vítima foi Silvano Monteiro de Oliveira, 26 anos. O rapaz foi morto a facadas, no Parque Ecológico da cidade e o corpo foi encontrado por pessoas que caminhavam pelo local na manhã de sábado.

Um dos autores do crime foi identificado pela polícia. No local do crime foi localizada uma faca de serra usada pelos criminosos e um pé de tênis. Imagens de segurança em um bar da cidade onde a vitima estava e saiu acompanhada de dois homens, revelaram que um deles usava um tênis semelhante ao encontrado no local crime.

A polícia faz buscas na tentativa de prender os criminosos. Os dois corpos foram encaminhados para o IML de Campo Mourão. De acordo com levantamento feito pelo site Bocasanta, são 34 homicídios na região desde o início do ano.