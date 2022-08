Reconstituição é feita após motorista negar tentativa de atropelar policial

A Polícia Civil e Polícia Científica de Campo Mourão realizaram na manhã desta quarta-feira, 17, a reconstituição de uma suposta tentativa de homicídio, quando o motorista de um veículo teria acelerado contra um policial no momento de uma abordagem.

O fato ocorreu no dia 16 de outubro do ano passado, durante uma operação denominada “Fecha Quartel”, realizada pelo 11º Batalhão da Polícia Militar. A defesa do motorista contestou a acusação de tentativa de homicídio, gerando a necessidade da reconstituição, a qual foi realizada em dois tempos: na ótica do acusado e depois na versão da defesa.

No dia da ocorrência, o tenente Miguel relatou que no momento em que o motorista recebeu ordem de parada, ele acelerou e jogou o carro contra um dos policiais, “que por sorte não foi atingido.”

O homem foi abordado na sequência e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde negou a acusação.