Rapaz se apresenta na delegacia de Beltrão e confessa homicídio em Fênix

O autor do homicídio ocorrido na noite de terça-feira na cidade de Fênix, se apresentou à delegacia de Engenheiro Beltrão nesta sexta-feira e foi preso. Ele tem 25 anos.

A polícia civil de Engenheiro Beltrão fez o trabalho de investigação e estava chegando à autoria do crime, com o nome do possível autor e as provas. O pedido de prisão preventiva chegou a ser feito e o juiz da comarca deferiu o pedido.

No entanto, o rapaz se apresentou antes que os policiais cumprissem a decisão judicial. Como a prisão já havia sido expedida, ele ficou preso.

Ao ser interrogado, o rapaz disse que a motivação foi passional. “Ele declarou que achava que a vítima estava tendo relacionamento com a sua ex-mulher, por isso foi até a sua residência e o matou.. A princípio a vítima não tinha nenhuma relação amorosa com a mulher”, relatou o investigador Daniel, da delegacia de Engenheiro Beltrão.

O conselheiro era uma pessoa muito conhecida em Fênix. “O crime comoveu a cidade, mas graças o trabalho de investigação da Polícia Civil, o caso já foi solucionado.”