Rapaz quase perde os dedos com golpe de facão durante briga, em Luiziana

Um rapaz foi gravemente ferido com um golpe de facão em uma das mãos após discutir e entrar em luta corporal com outro jovem, na cidade de Luiziana. A vítima quase teve os dedos decepados pelo armamento.

A ocorrência foi registrada na tarde de ontem, em uma residência na Rua Alcides Pilan. A Polícia Militar foi acionada, mas o agressor já havia se evadido

O outro rapaz, identificado pelas iniciais C. H. B., estava com uma das mãos sangrando e com dois dedos quase decepados após ser atingido por um golpe de facão.

De acordo com o pai da vítima, o outro rapaz já conhecido entre eles, foi até a residência onde os dois começaram a discutir. Em seguida entraram em vias de fato, quando a vítima pegou um facão e começou a desferir golpes nas costas do acusado, de iniciais C. T. A.. Este, porém, conseguiu tomar o facão e desferir um golpe que atingiu a porta da residência acertando também a mão esquerda da vítima.

Uma ambulância do município prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital para atendimento médico. Os policias registraram o Boletim de Ocorrências, mas o acusado não foi localizado.

Informações: Luiziana Notícias