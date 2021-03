Rapaz é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma

Um rapaz de 24 anos foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A prisão ocorreu por volta das 21h30 dessa quarta-feira, em uma residência na rua Das Paineiras, no jardim Araucária.

Os policiais estiveram no local após uma denúncia sobre tráfico de drogas. Em contato com a moradora, a mulher disse que não tinha conhecimento sobre a denúncia e autorizou os policiais a realizarem uma busca domiciliar.

Durante a averiguação, que contou com o apoio do cão Stark, do Canil do 11º BPM, foram localizados um revólver calibre 38 com numeração raspada, munições, 68 gramas de maconha, duas balanças de precisão e uma máquina de cartão.

O filho da mulher, ao ser informado que os policiais estavam em sua residência, foi ao local acompanhado de um advogado. O rapaz assumiu a posse da arma, do entorpecente e demais objetos encontrados. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia.