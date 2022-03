Rapaz é preso por receptação de bicicleta furtada e por tráfico de drogas

A equipe da Rotam prendeu na noite dessa quinta-feira (10), um rapaz por tráfico de drogas e também por receptação de uma bicicleta que havia sido furtada na rua Pitanga, na madrugada de ontem.

Sobre a bicicleta, ele disse que havia comprado a mesma por R$ 300,00. Os policiais faziam patrulhamento pela rua Vereador José Dutra Almeida Lira, quando perceberam que um rapaz tentou se refugiar para o interior de uma residência.

O endereço já é bastante conhecido da polícia por ser ponto para o tráfico de drogas. Ao ser abordado, os policiais o identificaram como “John John”, e na vistoria no interior da residência, localizaram seis pedras de crack preparadas para a venda e uma bucha de maconha.

O jovem disse ser usuário de drogas e foi encaminhado para a delegacia com os entorpecentes e com a bicicleta furtada. A vitima do furto foi à delegacia e reconheceu a sua bicicleta. O jovem foi autuado por receptação e tráfico de drogas.