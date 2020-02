Rapaz é preso por agredir o próprio pai

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 20 anos, acusado de agredir o próprio pai. O caso ocorreu por volta das 20h30 deste domingo, na rua Célio Fernandes Lago, no jardim Aeroporto.

O pai do rapaz disse aos policiais que o jovem chegou em casa embriagado e agressivo. Ao ser questionado, começou a ofender a própria mãe com xingamentos.

O pai então pediu para que ele parasse de maltratar a mãe, quando o filho se voltou contra ele, o agredindo com socos e chutes. A vítima ainda teria sido agarrada pelo pescoço.

Com muito esforço, o homem conseguiu escapar, porém o filho pegou uma faca e saiu atrás dele na tentativa de agredi-lo. A PM esteve no local e encaminhou o acusado e a faca para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências.