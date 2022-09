Rapaz é preso pela PM após furto a residência

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante logo após ele ter furtado objetos de uma residência, no jardim Tropical, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 3h30 da madrugada dessa quinta-feira.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima do furto e, nas buscas, visualizou um suspeito nas proximidades, porém na tentativa de abordagem ele se evadiu e entrou em uma residência. Em contato com a moradora, ela informou que o filho é usuário de drogas e comete furtos.

O suspeito foi encontrado juntamente com a companheira. Com ele nenhum ilícito foi encontrado, porém, com a mulher, os policiais apreenderam três pedras de crack. Ele foi reconhecido pela vítima como autor do furto.

Parte dos objetos foi recuperada pela PM em um terreno. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto, enquanto que a mulher foi liberada após a confecção de Termo Circunstanciado por porte de drogas para consumo.