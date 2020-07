Rapaz é preso com três tipos de drogas

Um jovem de 23 anos foi preso na noite desta terça-feira, por tráfico de drogas, na rua Cajueiras, no jardim Ypê. Com ele, os policiais apreenderam 16.5g de maconha, seis buchas de cocaína, 26 pedras de crack, um relógio de pulso e R$ 458,00 em dinheiro.

O apoio da população do bairro foi fundamental para a prisão do traficante. É que enquanto a equipe da Rotam fazia patrulhamento nas proximidades, o traficante viu a viatura e fugiu pulando muro, sem que os policiais percebessem.

No entanto, um morador percebeu a ação e ligou para a Central (190). A informação foi rapidamente repassada para a viatura, e o jovem foi abordado no quintal de uma casa abandonada. “A denúncia repassada por esse morador foi fundamental para a prisão desse indivíduo e para a apreensão dessas drogas”, relatou o subtenente J.Silva.

Ao checar as informações pelo disque-denúncia, a Polícia Militar constatou que moradores já haviam informado que o proprietário da residência já estava preso por tráfico de drogas e seu filho teria assumido o posto, passando a gerenciar a “boca-de-fumo”. “Esse rapaz preso não é o filho do dono da casa, mas trabalha no tráfico de drogas”, afirmou J.Silva. O jovem foi encaminhando para a delegacia.