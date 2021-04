Rapaz é preso com arma e drogas após assalto na região

Um jovem de 23 anos acusado de um roubo ocorrido na noite de ontem, em Corumbataí do Sul, acabou sendo preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, na cidade de Barbosa Ferraz.

Na casa do suspeito, além de alguns pertences da vítima, foram apreendidos um revólver calibre 38, 4 quilos de maconha, 75 gramas de cocaína, 180 gramas de crack, três balanças de precisão, vasto material utilizado para embalar entorpecentes e até um caderno com anotações de venda de drogas.

O rapaz admitiu a participação no crime. Outros dois comparsas que teriam participação no roubo não foram encontrados, porém a PM conseguiu algumas informações importantes para a sequência das investigações.

Os dois celulares roubados teriam sido jogados às margens da rodovia, logo depois do assalto. A vítima do roubo informou que os bandidos invadiram a sua casa e anunciaram o assalto, com um revólver. Um dos bandidos chegou a colocar a arma na cabeça dela, exigindo dinheiro.

Ao perceberem que não havia valores em espécie, eles fugiram levando dois celulares. De acordo com as informações apuradas pela PM, uma testemunha chegou a seguir os suspeitos, porém eles teriam efetuado um disparo na direção do veículo. Ninguém ficou ferido.

Logo depois do crime, os policiais começaram a levantar algumas informações sobre os possíveis autores. Já nesta manhã, um dos suspeitos foi preso pelos policiais militares em Barbosa Ferraz, em um local alvo de denúncias de tráfico de drogas.