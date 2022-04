Rapaz é preso com 26 comprimidos de ecstasy

Um rapaz já com passagens por tráfico de drogas foi preso nessa quarta-feira, com 26 comprimidos de ecstasy, 115 pontos de lSD, 18 gramas de MDMA e seis gramas de maconha. Ele foi abordado pela equipe Rocam, do 11º Batalhão da Polícia Militar, enquanto trafegava com uma moto Honda/CG 125 Today, nas imediações do Colégio Estadual Ivone Castanharo, no jardim Tropical.

O rapaz não quis cometar sobre a procedência das drogas. Os policiais se dirigiram em seguida até a residência do suspeito, onde foi constatado a prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo as informações ele estaria praticando a atividade ilícita diuturnamente, inclusive usando a motocicleta com a qual foi abordado como meio de transporte para a entrega do entorpecente.

O rapaz foi levado para a delegacia e a moto recolhida no pátio da 8ª Ciretran.