Rapaz é preso após furto e recuperação de veículo

A Polícia Militar prendeu um rapaz suspeito de ter participado do furto de um veículo VW/Gol na tarde dessa terça-feira (25), em Farol. O furto ocorreu na rua Rio Grande do Sul.

Segundo a vítima, seu automóvel que estava estacionado em frente à residência tinha sido furtado e localizado em um terreno, nas imediações da rodovia BR-272. Segundo o proprietário, ao chegar ao local ele percebeu a presença de três suspeitos, porém eles se evadiram.

O carro estava danificado devido a uma colisão com um coqueiro. Na sequência, a irmã da vítima viu o momento em que um dos suspeitos correu e entrou um em VW/Santana de cor azul. Os policiais realizaram patrulhamento e conseguiram abordar o rapaz conduzindo o carro.

Com ele nada de ilícito foi localizado, porém pelo fato de ele não possuir CNH e o veículo apresentar irregularidades, os policiais informaram sobre as medidas a serem tomadas. Neste momento o rapaz passou a agir de maneira ríspida com a equipe policial, entrou no carro e jogou a chave fora dizendo que ninguém levaria seu carro.

Além disso, começou a desacatar os policiais. Ele recebeu voz de prisão, no entanto resistiu e entrou em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de meios para conter a ação. Ao ser colocado na viatura o rapaz começou a chutar a porta e causou danos na grade interna do compartimento da viatura e também na estrutura da porta.

O rapaz ainda disse que não ficaria muito tempo na cadeia e disse que “vai cobrar essa fita dos policias”. O veículo apreendido foi encaminhado ao pátio do destacamento e o indivíduo conduzido até a 16ª Subdivisão Policial.