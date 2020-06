Rapaz é preso após ameaçar travesti com garrucha

Um jovem de 22 anos foi preso por volta das 21h30 desta quarta-feira, na rua Peabiru, no centro da cidade, após ameaçar uma travesti com uma garrucha. A prisão ocorreu após denúncia de que uma travesti estaria sendo ameaçada nas proximidades de um posto de combustíveis, na entrada do Lar Paraná.

Ao realizar patrulhamento no local, a Polícia Militar conseguiu identificar o rapaz. Ele ainda tentou fugir, mas foi abordado por uma viatura, logo após jogar uma garrucha embaixo de um caminhão, que estava estacionado nas proximidades.

O jovem foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial para as devidas providências. Foi verificado pelos policiais que a arma não possui capacidade para efetuar disparos.

Ele relatou que teria ameaçado a travesti, pois teria contratado um programa e pago adiantado R$ 50,00, porém a outra parte não teria cumprido com o acordo, não fazendo o programa. A vítima das ameaças não foi localizada pela PM durante a ocorrência.