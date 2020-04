Rapaz é morto um dia após assassinato do irmão

Dois irmãos foram assassinados entre a madrugada de domingo e a note de ontem na pequena cidade de Moreira Sales. No domingo, Ronaldo Adriano dos Santos, de 39 anos, foi morto a tiros, na avenida Fortaleza.

Já nesta segunda-feira, por volta das 20h, o irmão dele, Reginaldo dos Santos, foi assassinado da mesma forma, dentro de um veículo Gol, na Avenida Ferdinando Adamo.

A vítima ficou caída dentro do veículo. Chovia no momento do homicídio e a polícia ainda apura as circunstâncias em que o crime aconteceu.

A polícia suspeita que Ronaldo foi morto por engano na madrugada de domingo, quando o alvo seria Reginaldo. Com isso, o mesmo atirador teria voltado a agir ontem, matando o irmão Reginaldo.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão. Por enquanto não há testemunhas ou informações sobre a autoria do crime e também sobre a sua motivação, supondo-se ser algum tipo de acerto de contas.

(Com informações Goionews)