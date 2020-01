Rapaz é morto a tiros em Campo Mourão

Luiz Henrique de Souza Almeida, 32 anos, foi morto com cerca de três tiros na madrugada deste domingo, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 03h30, na rua Curió, no jardim Gutierrez e foi o primeiro homicídio do ano na cidade.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou o rapaz caído na rua. Logo em seguida o Samu constatou o óbito. De acordo com as informações preliminares, o rapaz havia acabado de montar em sua moto, quando o atirador chegou e efetuou os disparos.

Almeida tem passagens pela polícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Policia Civil vai investigar a autoria e motivação do crime.