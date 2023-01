Rapaz é morto a tiros e Campo Mourão registra o 1º homicídio do ano

O primeiro homicídio do ano de 2023 foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 5, na rua João Gustavo Quennehen, no jardim Alvorada, em Campo Mourão. A vítima é o jovem Vitor Manoel dos Santos, 22 anos, morto a tiros em sua própria residência, com vários tiros de pistola 9mm.

Segundo informações do sargento Batista, do 11º Batalhão da Polícia Militar, a vítima morava sozinha e teve a casa invadida pelos criminosos que teriam chegado em duas motocicletas ao local.

“Eles arrombaram a porta, invadiram a residência e o jovem foi encurralado, não tendo chance de defesa”, disse o sargento. Os disparos alvejaram a cabeça, abdômen e braço de Vitor Manoel, que morreu no local. O Samu foi acionado, mas a vítima já estava em óbito e o corpo foi recolhido pelo IML.

O delegado-adjunto da Polícia Civil, Saulo de Tarso Cerqueira Baptista Neto esteve no local acompanhado de investigadores e vão apurar as circunstâncias do crime e quem são os autores do primeiro homicídio do ano na cidade. No ano passado foram registrados 22 assassinatos em Campo Mourão.