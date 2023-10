Rapaz é internado em estado gravíssimo após ser baleado na cabeça

Um jovem de 20 anos foi vítima de mais uma tentativa de homicídio em Campo Mourão. Tales Augusto Pimpão Vedovati, levou vários tiros de pistola 9mm principalmente na região da cabeça, e foi atendido pelas equipes do Siate e Samu em estado gravissimo.

O crime ocorreu na rua Tarumã, quase esquina com a avenida John Kennedy, no Lar Paraná, no final da manhã desta sexta-feira, 6. No local a polícia encontrou pelo menos dez cápsulas de pistola.

As equipes da Polícia Militar e Civil ainda coletam informações para apurar a autoria e motivação de mais essa tentativa de homicídio em Campo Mourão, a terceira em menos de 72 horas. O jovem chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado pelas equipes de resgate que o encaminharam a uma unidade hospitalar para o atendimento médico.