Rapaz é ferido no rosto em troca de tiros, em CM

Um rapaz de 23 anos foi ferido com um tiro no rosto, durante uma discussão com outro homem, no início da noite deste domingo, em Campo Mourão. A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 19h, na rua Porto Alegre, na Vila Rio Grande.

Segundo as informações, a confusão ocorreu durante um “chá bar” que acontecia em uma residência na rua Porto Alegre. O evento era frequentado por homens e mulheres, quando o motorista de um GM/Celta chegou para buscar a sua namorada.

Assim que ele parou em frente à casa, um rapaz que participava do evento foi até o carro e os dois começaram a discutir. Foi então que ambos teriam sacado de pistolas e iniciaram uma troca de tiros.

O motorista do carro levou um tiro no rosto e o veículo também ficou marcado por vários tiros, inclusive um dos disparos quebrou o vidro traseiro do automóvel. Mesmo ferido, o motorista saiu dirigindo até a esquina, na rodovia PR 558. Um amigo teria o acompanhado até a casa de seu pai na avenida Goioerê, de onde ele foi levado para o hospital Santa Casa.

Enquanto isso a Polícia Militar já fazia buscas na residência, onde acontecia o “chá bar”, mas o atirador não foi localizado. Na casa, os policiais apreenderam uma pequena quantia de maconha, uma arma airsoft e diversas cápsulas de pistola 9mm. Dois rapazes, de 22 e 27 anos, foram detidos por conta da droga e outro por ser o dono da casa.