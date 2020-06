Rapaz é detido por receptação de moto furtada

Um rapaz de 24 anos foi detido pela Polícia Militar, acusado de receptação de uma motocicleta furtada, por volta das 20h dessa segunda-feira.

A ocorrência foi registrada na rua Bela Vista, no jardim Pio XII, após a PM receber informação de que no local havia uma Honda/CG 150 de cor azul que seria objeto de furto.

No endereço informado, em frente a um bar, os policiais conseguiram localizar a motocicleta e confirmaram que ela havia sido furtada. O condutor da moto estava no local e foi identificado.

O rapaz admitiu ter comprado a motocicleta de uma pessoa desconhecida, e que a negociação teria ocorrido na área central da cidade, porém não deu mais detalhes sobre a aquisição.

Ele foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial e autuado em flagrante pelo crime de receptação. A Polícia Militar esclarece que, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento que o objeto seja furtado ou roubado, é importante procurar saber a origem, uma vez que o crime de receptação tem pena de reclusão que pode chegar a 4 anos.

Já o crime de receptação na forma qualificada, ou seja, quando a pessoa tem conhecimento e mesmo assim adquire o objeto ilícito, a pena pode chegar a 8 anos de reclusão e multa, de acordo com o Código Penal.

Ainda de acordo com a legislação, a pessoa que adquire um produto com preço muito abaixo do praticado no mercado, deve presumir que seja de origem ilegal, ou seja, está sujeita a ser responsabilizada pela Justiça, caso objeto adquirido seja de origem ilícita.