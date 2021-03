Rapaz é detido por receptação de moto furtada em Juranda

Um jovem de 18 anos, acusado de receptação, acabou sendo preso pela Polícia Militar, por volta das 16h dessa segunda-feira (22), em uma residência na rua Peabiru, no centro de Campo Mourão.

Na casa dele os policiais recuperaram uma motocicleta CG 125, que havia sido furtada na cidade de Juranda, no dia 1° de março deste ano. Ele havia anunciado o veículo em uma página no Facebook, por R$ 2,3 mil.

Os policiais militares chegaram até o suspeito após troca de informações com equipes da PM de Juranda, que repassaram dados sobre o anúncio de uma motocicleta que havia sido furtada naquela cidade.

Em contato na residência do responsável pelo anúncio, os policiais encontraram o veículo e confirmaram que havia registro de furto. O rapaz disse aos policiais que havia adquirido a moto no dia 19 deste mês, e que deu em troca um celular e R$ 500,00 no entanto, relatou desconhecer que se tratava de produto de origem ilícita.

Ele disse que adquiriu de uma pessoa residente no Conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão. Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado, juntamente com o veículo recuperado, até a delegacia de Polícia Civil. De acordo com a legislação, a pessoa que adquire um produto com preço muito abaixo do praticado no mercado deve presumir que seja de origem ilegal e também está sujeita a ser responsabilizada pela Justiça, caso o objeto adquirido seja de origem ilícita.

A Polícia Militar esclarece que, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento que seja furtado ou roubado, é importante procurar saber a origem antes de adquirir qualquer produto, uma vez que o crime de receptação tem pena de reclusão.