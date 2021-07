Rapaz é detido após ameaçar matar os pais e a irmã

Um jovem de 24 anos, usuário drogas, foi detido ontem à noite, após ameaçar matar os pais e a irmã, na Vila Cândida, em Campo Mourão. Ele ficou alterado, após pedir dinheiro para a mãe e ela negar.

Revoltado, o rapaz pegou uma faca e começou com as ameaças. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local, o pai do rapaz informou que o filho é usuário de drogas.

Mesmo após ter sido desarmado, antes mesmo da chegada dos policiais, ele ainda estava bastante alterado e dizia que tinha feito uso de maconha e álcool. Além disso, repetia que vai matar seu pai e sua irmã e depois atear fogo em tudo.

Diante da gravidade da situação, o acusado e o seu pai foram encaminhados até a delegacia para as devidas providências. A família do rapaz teme pelo pior e busca ajuda para internamento.