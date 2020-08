Rapaz é agredido e baleado em Campo Mourão

Um rapaz de 20 anos foi agredido a socos e baleado por um homem, no jardim Paulista, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, por volta de zero hora desta terça-feira, na rua Germano Scheidt, no Jardim Paulista.

No local, a equipe PM encontrou o jovem com lesões na cabeça e com ferimento de tiro no braço esquerdo e lesões na cabeça. Ele já é conhecido no meio policial.

A vítima relatou que estava na esquina de sua residência, quando foi surpreendida por um homem, que estava em um veículo HB/20, de cor branca. Ainda segundo ele, antes de disparar o homem o agrediu com diversos socos.

A equipe do Samu fez o primeiro atendimento e encaminhou o rapaz para atendimento médico.