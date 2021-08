Rapaz de 18 anos encontrado em rio morreu por afogamento

O Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão, concluiu que Sandro de Oliveira, 18 anos, morreu por afogamento. O corpo do rapaz foi encontrado no sábado (28), em um riacho, nos fundos do Jardim Modelo, em Campo Mourão.

O pai dele disse que fazia buscas desde quinta-feira e no sábado pediu a Deus que o ajudasse a encontrar o filho. “Ele disse que pediu para que Deus o ajudasse a localizar o filho e em seguida encontrou o corpo na água”, contou um policial civil que acompanhou a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate e não havia sinal de violência no cadáver, o que já indicava um possível afogamento.

A Polícia Civil foi informada que o rapaz teria corrido para o mato ao ser perseguido por outras pessoas, mas essas declarações não foram confirmadas.