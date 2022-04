Rapaz de 17 anos surta, agride o pai e danifica veículo

Um rapaz de 17 anos foi encaminhado para a delegacia na noite desse sábado, após agredir o próprio pai e ainda danificar o veículo Corsa, da família. A ocorrência foi registrada na Travessa Lopes, no jardim Paulista.

Mesmo após a chegada da Polícia Militar, o rapaz continuava com as agressões, inclusive com ofensas contra a madrasta. Ao tentar ser contido, desacatou os policiais e foi levado para a delegacia.

O pai dele teve ferimentos na cabeça e foi orientado a procurar atendimento médico após acompanhar o registro da ocorrência na delegacia.