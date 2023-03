Rapaz agride e ameaça mãe e irmã de morte em CM

Após chegar em casa aparentando estar sob efeito de álcool ou drogas, um rapaz não gostou de ser advertido pela mãe e a agrediu. A irmã do rapaz também teria sido agredida e ameaçada de morte.

“Vou pegar uma arma de fogo com meus amigos do Cidade Nova e encher as duas de tiro”, teria dito ele. As vítimas relataram ainda que foram agredidas fisicamente com socos e chutes, bem como xingamentos diversos.

A mãe queixava-se de dores no rosto e pescoço, enquanto que a irmã do autor relatou dores nas costas, bem como também apresentava uma lesão na testa.

O rapaz se evadiu do local quando as duas acionaram a Polícia Militar. A equipe realizou buscas em um local onde ele teria se escondido, porém não foi encontrado. O fato foi registrado em Boletim de Ocorrência e as vítimas orientadas quanto aos procedimentos a serem adotados.