Quatro são detidos por ameaças e agressão em CM

Quatro pessoas foram encaminhadas para a delegacia pela Polícia Militar, acusadas de ameaçarem uma mulher e agredirem o namorado dela. A ocorrência foi registrada por volta das 23h15 desse domingo, na rua Marechal Eduardo Gomes, no Jardim Copacabana.

Segundo as informações da vítima, a ex-mulher do seu atual companheiro foi até o local acompanhada da mãe e tentaram agredi-la, após xingamentos e muita confusão no local.

De acordo com o que foi apurado pela PM, o namorado foi agredido com o soco no rosto, por um dos homens que estaria junto com as mulheres que foram ao local.

Ainda conforme foi relatado, um dos homens envolvidos estaria com uma arma de fogo e teria ameaçado as vítimas. Logo depois a PM foi até a casa

de uma das envolvidas na confusão e apreendeu uma arma de pressão, do tipo revólver, calibre 4,5 mm. Diante dos fatos todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para o registro da ocorrência.