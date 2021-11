Protegido por poste, homem importuna adolescentes, em Maringá

Um homem está sendo procurado pela Polícia Civil em Maringá, por importunação sexual contra duas adolescentes. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que escondido atrás de um poste, ele surpreende duas adolescentes, passando a mão nas partes íntimas de uma delas.

O fato ocorreu na quarta-feira, em uma avenida no jardim Alvorada, em Maringá. Um boletim de ocorrência foi registrado ontem. Nas imagens é possível ver um homem com uma camiseta rosa se escondendo atrás de um poste.

Em seguida, quando duas adolescentes aparecem caminhando pela calçada, o homem coloca a mão nas partes íntimas de uma delas. O vídeo mostra ainda que o homem continua caminhando normalmente e vai embora. Depois disso, as jovens retornam. Uma das adolescentes aparece abalada e com a mão no rosto.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o responsável pela importunação. A investigação busca ainda saber se o suspeito é responsável por outros crimes semelhantes na cidade.