Produtos contrabandeados do Paraguai são apreendidos em dois ônibus na rodovia PR-317

A Polícia Rodoviária Estadual de Floresta apreendeu diversos produtos contrabandeados do Paraguai em dois ônibus de linha, por volta das 22h30 dessa quarta-feira, 13, na rodovia PR-317. A apreensão ocorreu durante a Operação Hórus realizada em frente ao posto rodoviário de Floresta.

A operação acontecia em conjunto com a equipe da Polícia Rodoviária Estadual. Na abordagem a dois ônibus com itinerários de Foz do Iguaçu a Maringá, os policiais localizaram as mercadorias no compartimento de bagagem dos veículos.

Três passageiros foram identificados como responsáveis pelas bagagens. No total foram apreendidos diversos eletrônicos, perfumes, celulares, dentre outros produtos. Toda a mercadoria foi entregue na Receita Federal de Maringá e os passageiros liberados para seguirem viagem.