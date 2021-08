Procurado pela Justiça, homem é preso com bicicleta furtada

A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos com mandado de prisão em aberto, por volta das 3h desta madrugada, na Eulália Carneiro dos Campos, no Jardim Alvorada, em Campo Mourão.

Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro quando avistaram o rapaz em via pública e o abordaram. Ao verificar os dados dele, os policiais constataram dois mandados de prisão pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

O homem estava com uma bicicleta de cor preta, com escritas em verde limão, a qual ele disse que havia furtado nas imediações do Colégio Santa Cruz. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado, juntamente com o objeto, até a 16ª Subdivisão Policial.

Na manhã desta quinta-feira, a vítima procurou a PM após dar falta da bicicleta, a qual foi furtada de um prédio a alguns metros do colégio.