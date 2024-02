PRF recupera em Campo Mourão veículo furtado em Americana/SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desse sábado, 10, um veículo Hyundai HB20, durante fiscalização focada no combate à criminalidade, na BR 369, em Campo Mourão.

Durante a fiscalização os policiais perceberam imperfeições nos sinais identificadores do veículo e constataram que o mesmo havia sido furtado, em Americana, no estado de São Paulo, no dia 5 de outubro de 2023.

O condutor, um rapaz de 26 anos, disse aos policiais que havia comprado o automóvel de um parente, no dia 10 de janeiro deste ano, em Mamborê/PR, mas que não realizou a transferência de propriedade, pois não tinha terminado de quitá-lo.

Ele alegou ainda desconhecer a origem criminosa do automóvel. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão, onde foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.