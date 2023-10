PRF recupera em Campo Mourão caminhonete furtada no Estado de São Paulo

Uma equipe da Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira, (10), na rodovia BR 272, em Campo Mourão, um veículo Fiat Toro com registro de furto no estado de São Paulo. O automóvel era dirigido por um homem de 59 anos.

Iniciado a fiscalização, o motorista apresentou um CRLV digital, porém demonstrou comportamento atípico com a ação fiscalizatória, gerando suspeita na equipe policial.

Durante a fiscalização, os policiais descobriram que as placas do veículo eram falsas e que as verdadeiras eram de uma caminhonete furtada em 6 de agosto de 2019, na cidade paulista de Santo André.

O condutor e a Fiat Toro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, ele responderá pelos crimes de receptação e adulteração nos sinais identificadores de veículo automotor.