PRF recupera carreta roubada com 400 mil maços de cigarros contrabandeados em CM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quarta-feira (9), em Campo Mourão, uma carreta que havia sido roubada em Araucária e estava carregada com cerca de 400 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados. O prejuízo para as organizações criminosas ultrapassa R$ 1,5 milhão.

O veículo de carga que transitava na BR-158, quando foi abordado pela PRF, por volta das 13h. Devido as informações desconexas do motorista, a equipe decidiu verificar a carga que estava sendo transportada no veículo.

Ao retirarem a lona do semirreboque, os policiais encontraram cerca de 400 mil maços de cigarros contrabandeados. As equipes verificaram também que a combinação de veículos era clonada e a original havia sido roubada em 28 de julho, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba.

A PRF realizou contato com o proprietário do veículo morador de Maringá, que compareceu ao local para identificá-lo. Ele ficou extremamente agradecido ao trabalho dos policiais rodoviários federais. O homem foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada para as autoridades competentes.

Fonte: Assessoria PRF