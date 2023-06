PRF descobre 3 toneladas de maconha, munições e fuzis em carreta

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobriu um compartimento no baú de uma carreta que escondia 3 toneladas de maconha, mil munições e dois fuzis 556.

A carreta foi abordada na Unidade Operacional na BR-277, em Cascavel, nesta manhã (23) e aparentemente estava vazia. Porém, os PRFs perceberam que a parede do baú estava alterada. Foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para serrar e abrir o compartimento.

O motorista de 32 anos, morador de Marabá/PA, não revelou detalhes do transporte, apenas que pegou o veículo com o ilícito em Foz do Iguaçu e levaria para São Paulo.