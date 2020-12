PRF apreende três veículos abarrotados de cigarros contrabandeados do Paraguai

Em duas ocorrências registradas ontem pela Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos 50 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A primeira, por volta das 11h no perímetro urbano de Campo Mourão, agentes da PRF estavam em fiscalização quando deram ordem de parada a um veículo Fiat Línea com placas de Joinville/SC.

O condutor, um rapaz de 19 anos, não obedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade. Houve o acompanhamento tático e logo à frente, após acessar uma via lateral à rodovia, o condutor perdeu o controle da direção e caiu em uma vala.

Com a chegada da equipe da PRF, os agentes constataram grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai, ao todo 12.500 maços distribuídos nas partes internas e também no bagageiro. Também havia um rádio comunicador instalado de forma dissimulada no painel deste veículo.

Questionado, o condutor informou que pegou o contrabando em Umuarama e pretendia levá-lo até Luiziana, onde seria remunerado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, já o veículo com os cigarros ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá. Ele responderá em tese, pelos crimes de contrabando com penas que varia entre 2 a 5 anos de reclusão e desenvolver atividades clandestinas de comunicação, com pena de 2 a 4 anos de detenção.

Já a segunda ocorrência foi por volta das 11h50 na PR 232, próximo a Maringá. Agentes da PRF retornavam da região de Guaíra sentido Maringá, quando visualizaram dois veículos, um Honda CRV com placas de Piracicaba/SP e um VW/Voyage com placas de Campinas/SP. Os condutores com idades de 29 e 31 anos, respectivamente, dirigiam em excesso de velocidade e realizando manobras suspeitas.

Houve a abordagem e foi constatado que ambos os veículos estavam lotados de cigarros contrabandeados do Paraguai. No Honda havia 22.500 maços e no Voyage, 15.000 maços. Segundo os condutores, ambos pegaram os cigarros em Foz do Iguaçu e pretendiam entregá-los em São Paulo.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal e os veículos com os cigarros ao Depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.