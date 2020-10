PRF apreende mais de uma tonelada de maconha, skunk e mil munições de fuzil

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça (20), em Cascavel (PR), mais de uma tonelada de maconha, 36 quilos de skunk, 1.041 munições e um carregador, de calibres .762, além de duas lunetas de precisão para armas de fogo. O carregamento era transportado em dois veículos que viajavam juntos, de Foz do Iguaçu (PR) para Joinville (SC).

Por volta das 7 horas, uma equipe da PRF realizava patrulhamento pela BR-277, quando, na altura do trevo Cataratas, visualizaram dois veículos suspeitos. Uma equipe abordou um SUV Ford/Ecosport e uma outra equipe conseguiu abordar uma VW/Amarok mais a frente.

No SUV, os agentes apreenderam vários tabletes de maconha, que estavam no porta-malas, no banco traseiro e no banco dianteiro do passageiro, totalizando 448 quilos da droga. Após inspeção no veículo, os policiais verificaram se tratar de um clone, sendo que o original havia sido roubado em Santa Catarina.

Na Caminhonete, foram apreendidos 1.041 munições de fuzil calibre .762, duas lunetas de precisão, um carregador de fuzil .762, além de cerca de 603 quilos de maconha e 36 quilos de skunk.

Aos policiais, os dois motoristas disseram que pegaram os veículos carregados em Foz do Iguaçu (PR) e iriam para Joinville (SC), eles disseram que viajavam juntos e se comunicavam através de rádio comunicadores instalados nos veículos.

Os dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos em flagrante. Ocorrência encaminhada para a Policia Federal de Cascavel (PR).

Informações: Assessoria de Comunicação da PRF