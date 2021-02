PRF apreende dois veículos carregados com cigarros em Janiópolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de hoje, cerca de 45.000 maços de cigarros, em Janiópolis. Os dois veículos, uma Nissan Frontier e um Toyota Corolla, desobedeceram ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade.

Durante a fuga, os condutores adentraram ao perímetro urbano de Janiópolis e abandonaram os veículos carregados. Ambos os carros estavam completamente carregados com cigarros e possuíam rádio comunicador.

A Frontier havia sido roubada em setembro do ano passado no município de Pinhais/PR. Já o Corolla foi roubado a pouco mais de dois meses em Foz do Iguaçu. Ambos os veículos serão devolvidos aos seus proprietários. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Cascavel.