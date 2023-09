PRF apreende dois veículos carregados com cigarros em Campo Mourão

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois veículos abarrotados de cigarros contrabandeados do Paraguai na manhã de ontem, na rodovia BR-369. A equipe tentou abordar um Ford/Fiesta, mas o motorista desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade sentido Campo Mourão.

Após percorrer por vários quilômetros fazendo manobras arriscadas, jogando outros veículos para o acostamento, inclusive guinando em direção à viatura policial, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé em meio a uma vegetação densa.

A equipe efetuou buscas no local porém, o condutor não foi localizado. No interior do veículo havia aproximadamente 15.000 maços de cigarros oriundos do Paraguai.

Alguns minutos após, a equipe da PRF foi acionada para atender um acidente na mesma rodovia a 3 quilômetros à frente, no km 376. Ao chegarem no local, os policiais já visualizaram grande quantidade de cigarros contrabandeados espalhados sobre a rodovia e dois veículos envolvidos em uma colisão transversal.

A motorista de um dos automóveis envolvidos no acidente, que conduzia uma Chevrolet/Montana, foi atendida pelo SAMU e encaminhada à um hospital de Campo Mourão.

O condutor do outro automóvel, um VW/Jetta, evadiu-se do local antes da chegada dos policiais. Esse veículo estava carregado com aproximadamente 15.000 maços de cigarros de origem paraguaia.

Também, após fiscalização minuciosa no veículo Jetta, os PRFs constataram que as placas ostentadas eram falsas e que este veículo foi furtado em Medianeira/PR, no dia 30/07/2023. No veículo Montana não havia irregularidades.

Os dois veículos com contrabando (Jetta e Fiesta) foram encaminhados à Receita Federal em Maringá.

Com informações: Assessoria de Comunicação/PRF