PRF apreende 25 kg de crack em veículo 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão apreendeu um veículo com cerca de 25 quilos de crack, na tarde desta quarta-feira. A condutora do automóvel, de 32 anos, foi detida e encaminhada para a delegacia, juntamente com a droga.

A droga, dividida em 24 tabletes, estavam em um veículo GM/Corsa, com placas de Foz do Iguaçu. A condutora disse que saiu de Cascavel e tinha com destino a cidade de Maringá.

Pela que PRF avaliou, a droga poderia render cerca de R$ 1,5 milhão aos traficantes.