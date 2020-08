PRE apreende contrabando em ônibus

Ao abordar um ônibus de turismo, na noite desta terça-feira, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Peabiru, apreendeu várias caixas contendo bebidas alcoólicas. A mercadoria era contrabandeada do Paraguai.

No coletivo, viajavam 15 passageiros. Ao fazer a revista no bagageiro do veículo, foram encontradas as caixas com as bebidas alcoólicas.

Questionado sobre o proprietário das mercadorias, o condutor do veículo, bem como os passageiros, não souberam ou não quiseram informar.

Os policiais lacraram os produtos e fizeram o encaminhamento para a Receita Federal de Maringá.