Policial é ferido ao barrar festa e perturbação de sossego

Três pessoas foram detidas por desacato após uma ocorrência de perturbação do sossego, na rua José Voidelo, na Vila Rio Grande. Durante a ação um policial levou um chute no joelho e precisou ser encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

A PM foi ao local após receber denúncias de que havia aglomeração de pessoas e som excessivo no local. Quando a equipe chegou foi constatado que havia um churrasco, som bastante alto e pessoas fazendo algazarra no local.

O rapaz que recebeu a equipe policial foi orientado quanto à perturbação do sossego e a aglomeração de pessoas, contrariando o decreto municipal por conta da prevenção ao coronavírus.

No entanto, ao ser solicitado que informasse os dados para a confecção do boletim de ocorrência, ele começou a desacatar os policiais com diversos xingamentos.

Ao receber voz de prisão, ele resistiu, sendo necessário usar de meios para contê-lo. O rapaz foi dominado e encaminhado para a delegacia. O proprietário da residência e mais outra pessoa também foram levados para a 16ª SDP porque tentaram impedir a ação dos policiais.